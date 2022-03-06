Москва, , 10:00 — REGNUM Правительство продолжит оказывать меры поддержки предприятиям агропромышленного комплекса, поддержку получат производители хлеба, предполагается финансирование льготной закупки сельхозтехники, а также льготное кредитование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Уборка пшеницы

Подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен. Завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ, перечислила пресс-служба Абрамченко.

«Уже приняты первые меры поддержки агропромышленного комплекса в текущей экономической ситуации. Дополнительные меры, в том числе, по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время», — отметила вице-премьер.

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Рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 млрд рублей, рассказала она.

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Правительство уже выделило первые средства на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в размере 5 млрд рублей, еще одним постановлением правительства сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.

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