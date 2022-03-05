София, 5 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Правительство Болгарии готово запретить российским судам заходить в морские порты страны, заявил 5 марта в интервью Болгарскому национальному телевидению министр транспорта и коммуникаций Николай Сабев.

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По его словам, это обусловлено желанием «остановить войну».

«Министерство транспорта подтвердило возможность закрытия болгарских портов для судов под российским флагом, так как в наших национальных интересах остановить войну. ЕС успел выстроить достаточно эффективную экономическую блокаду, и мы считаем, что в настоящее время это самое эффективное решение», — сказал Сабев.

Дату официального объявления такого запрета он не уточнил.

Напомним, новая волна западных антироссийских санкций последовала в ответ на операцию России по денацификации Украины и защите населения Донбасса.