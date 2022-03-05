Москва, 5 марта 2022, 21:52 — REGNUM Российской армии доверяет абсолютное большинство жителей России, сообщает 5 марта ВЦИОМ. Опрос проводился в контексте спецоперации ВС РФ на Украине.
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Согласно полученным результатам, если 84% жителей страны доверяют армии, то десять процентов скорее не доверяют. Как успешную оценивают российскую спецоперацию на Украине 70% российских граждан, скорее неуспешной её считают 14%.
Решение российского руководства начать спецоперацию одобряет 71% российских граждан, скорее не поддерживает 21%, восемь процентов затруднились дать определённый ответ.
Также в ходе опроса был задан вопрос о целях спецоперации. При этом 46% выразили мнение, что она проводится для защиты России и для недопущения на Украину натовских военных баз.
Ещё 19% считают, что целью спецоперации является смена политического курса Украины, 18% — что цель — в защите русскоязычных жителей республик Донбасса и ещё пять процентов заявили о планах России присоединить территорию Украины.
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