Москва, 5 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В Госдуме допускают, что при соблюдении ряда условий может восстановиться авиасообщение с Грузией, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

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«Мы думаем, что, если грузинские власти по-прежнему будут придерживаться выбранного курса и не поддержат распространение антироссийских санкции, то восстановление прямого авиасообщения с Россией станет возможным в ближайшее время», — рассуждает глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его мнению, риски скорого падения показателей российско-украинского товарооборота могут повлиять на расширение возможностей для Грузии, возникнет дополнительный стимул для развития как контактов между нашими странами, так и самостоятельности грузинской политики.

Парламентарий обратил внимание на то, что за короткий срок произошел ряд событий, который может повлиять на потепление отношений России и Грузии. Так, Россельхознадзор принял решение допустить на российский рынок 15 грузинских производителей молочной продукции. Ранее Грузия не поддержала антироссийские санкции и отказалась принять в аэропорту Тбилиси самолет, на котором боевики собирались вылететь на Украину, указал депутат.

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