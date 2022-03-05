Москва, 5 марта 2022, 21:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 5 марта журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Есть планы поговорить», — цитирует заявление Пескова агентство RT.
Стоит отметить, что 5 марта турецкие СМИ сообщили о разговоре глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Детали разговора не раскрывались.
Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным Украину 6 марта