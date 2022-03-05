Москва, 5 марта, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 5 марта журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Есть планы поговорить», — цитирует заявление Пескова агентство RT.

Стоит отметить, что 5 марта турецкие СМИ сообщили о разговоре глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Детали разговора не раскрывались.