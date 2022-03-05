Приштина, , 21:55 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 5 марта заявила, что законопроект о веттинге в системе правосудия уже направлен в Венецианскую комиссию по праву (официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европе). Веттинг — проверка чиновников на предмет возможных связей с преступностью.

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу выразила надежду на то, что законопроект будет одобрен:

«Следующая сессия комиссии состоится 16 марта, согласно текущей практике, законопроет отправляется за две недели до сессиии, чтобы комиссия могла получить наши комментарии. Я надеюсь, что Венецианская комиссия поддежала или поддержит внесение изменений в конституцию и веттинг в системе правосудия».

По словам министра, к веттингу в Косово позитивно отнеслись в Великобритании и США.

При этом Хаджиу отметила, что есть индивиды, которые «не хотят веттинга и они явно совершили аморальное или противоречащее профессиональной этике, а потому не хотят проходить веттинг».

Проведение веттинга требует внесения поправок в конституцию, позволяющих ради проверки чиновников нарушать некоторые их права в период действия мандата веттинга.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минюста Косово осудила оппозицию за отказ от борьбы с преступностью