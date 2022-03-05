Министр юстиции Косово рассказала, кто препятствует проверкам чиновников
Приштина, Сербия, 5 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 5 марта заявила, что законопроект о веттинге в системе правосудия уже направлен в Венецианскую комиссию по праву (официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европе). Веттинг — проверка чиновников на предмет возможных связей с преступностью.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу выразила надежду на то, что законопроект будет одобрен:
По словам министра, к веттингу в Косово позитивно отнеслись в Великобритании и США.
При этом Хаджиу отметила, что есть индивиды, которые «не хотят веттинга и они явно совершили аморальное или противоречащее профессиональной этике, а потому не хотят проходить веттинг».
Проведение веттинга требует внесения поправок в конституцию, позволяющих ради проверки чиновников нарушать некоторые их права в период действия мандата веттинга.