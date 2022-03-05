Лос-Анджелес, США, , 21:28 — REGNUM Как сообщается в дайджесте новинок онлайн-кинотеатра «Амедиатека», премьера экранизации серии компьютерных игр Halo состоится 25 марта.

Halo Infinite 343 Industries

Ранее сообщалось, что релиз Halo и других зарубежных новинок мог быть перенесен или отменен из-за ситуации с российским прокатом. Крупные дистрибьюторы, среди которых Disney и Sony, приостановили показ своих фильмов и сериалов из-за ситуации с Украиной.

Главные роли в первом сезоне сериала Halo исполнят Пабло Шрайбер («Короли Догтауна», «Человек на Луне»), Наташа МакЭлхоун («Шоу Трумана»), Ерин Ха, Боким Вудбайн («Шоссе», «Рэй», «Скала», «Человек-паук: Возвращение домой»), Джен Тейлор и другие.