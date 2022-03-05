Лондон, 5 марта, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Как утверждает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, каталонская «Барселона2 перебила предложение мюнхенской «Баварии» по 25-летнему центральному защитнику лондонского «Челси» и сборной Дании Андреасу Кристенсену.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Также сообщается, что Кристенсен, который летом 2022 года бесплатно покинет «пенсионеров», отверг контрактные предложения всех клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне на счету датского защитника два забитых мяча и одна результативная передача в 23-х матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Суммарно на поле Кристенсен провел 1786 минут.

Кристенсен выступает за «Челси» с 1 июля 2012 года после перехода из «Брондбю». Ранее датчанин выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» на правах аренды. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.