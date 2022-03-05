Лос-Анджелес, США, 5 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Глава киностудии 20th Century Studios Стив Асбелл сообщил, что премьера второй части «Аватара» точно состоится и запланирована на текущий 2022 год. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

«Да, он выйдет. В самом деле. И приведет зрителей в экстаз. Уверяю вас, вы не будете готовы к тому, что делает Джим», — заявил Асбелл. Режиссером второго фильма выступит Джеймс Кэмерон («Титаник», «Терминатор-2: Судный день», «Чужие», «Аватар»).

Мировая премьера первой части «Аватара» состоялась 10 декабря 2009 года. За время проката кинолента собрала более 2,7 миллиарда долларов при бюджете в 237 миллионов долларов. Главные роли в фильме исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Мишель Родригес.