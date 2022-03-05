Москва, 5 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Народной милиции ДНР гвардии полковник Владимир Жога погиб в бою, обеспечивая эвакуацию мирных жителей из города Волноваха, сообщил 5 марта глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

MrPenguin20 Эмблема батальона «Спарта»

«Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной «Воха», — написал Пушилин.

Комбат вместе с группой бойцов батальона «Спарта» обеспечивал эвакуацию мирных жителей из опасной зоны, когда украинские нацисты открыли по ним огонь.

Полковник Владимир Жога был убит во время действия «режима тишины», установленного по просьбе украинской стороны.

«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — написал Пушилин.

Владимир Жога в 2014 году в возрасте 19 лет с первых дней участвовал в защите Донбасса от нацисткой карательной операции. Батальон «Спарта» он возглавил в октябре 2016 года после убийства украинскими террористами его первого командира, Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола».