Ставрополь, 5 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Против министра туризма и курортов Ставропольского края Кирилла Реута возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в нанесении ущерба региональной казне на сумму свыше 3,9 млн рублей. Реут стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщили 5 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как установлено сотрудниками ФСБ, экс-министр был замешан в нарушении законодательства о заключении госконтрактов.

«Бывший министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут, злоупотребляя своими должностными полномочиями, давал незаконные указания подчиненным работникам о подготовке аукционной документации, в том числе о формировании начальной (максимальной) цены контракта без проведения анализа рынка, которые обеспечили победу в аукционе конкретного участника — аффилированного с ним юридического лица», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Кирилла Реута было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его подозревают в нанесении ущерба краевому бюджету на сумму более 25,1 млн рублей. Суд арестовал Реута в феврале 2022 года на два месяца, он также был отстранен от исполнения обязанностей на время следствия. На посту министра он проработал всего полгода.