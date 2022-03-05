Ярославль, , 21:09 — REGNUM Правительство Ярославской области за выходные выработает меры поддержки для бизнеса и жителей в условиях санкций. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Евраев.

Правительство Ярославской области Инстаграм Михаила Евраев

Ответственные за принятие решений чиновники будут работать все праздничные дни.

«Все мы хорошо понимаем, что из-за беспрецедентных западных санкций нашу страну ждут определенные трудности. И наша задача — своевременно и чутко реагировать на текущую ситуацию. Оперативно принимать решения, направленные на помощь людям», — написал Михаил Евраев.

Меры, которые предпримут власти региона, дополнят федеральную поддержку. Помимо этого, власти следят за ситуацией с ценами на потребительском рынке.

«Знаю, что сейчас всех волнует рост цен. Мы за этим следим. В составе штаба — руководство ФАС, Роспотребнадзора, прокуратуры и других надзорных органов. Необоснованное повышение цен будем пресекать. Обстановка непростая. Но запас прочности у нас есть. И есть опыт работы в условиях серьёзных ограничений. Мы не останавливаем программы и выполним все социальные обязательства», — сообщил Евраев.

Решения о мерах поддержки будут объявлены на следующем заседании антисанкционного штаба штаба 10 марта.