Москва, , 21:04 — REGNUM Североатлантический альянс использует проблемы Украины, чтобы втянуть в свои ряды новые страны, говорится в опубликованном 5 марта заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

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Комментируя состоявшийся накануне, 4 марта, саммит НАТО на уровне внешнеполитических ведомств и заявление натовцев о том, что отношения с Россией надолго и основательно испортились, представитель МИД РФ напомнила, что не Москва, а альянс является инициатором ухудшения отношений.

Что касается украинской ситуации, НАТО отрицает свою связь с «конфликтом на Украине». Но на самом деле и сейчас, когда Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации, НАТО «продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений».

Есть и поставка в ряды ВСУ наёмников из ряда стран: они участвуют в боевых действиях на стороне украинских националистических формирований. «Очевидно, что НАТО будет использовать предлог «войны на Украине» для затягивания всё новых и новых стран в свои ряды», — говорится в заявлении Захаровой.

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