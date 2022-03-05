Москва, 5 марта, 2022, 21:02 — ИА Регнум. 5 марта ЦСКА в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 1:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.83 по версии портала WhoScored стал Юсуф Языджи.

ЦСКА

25-летний атакующий полузащитник сборной Турции провел на поле все 90 минут. За отведенное время Языджи отметился единственным в составе «армейцев» забитым мячом при девяти ударах по воротам «Нижнего Новгорода». Точность передач Языджи составила 74%.

В текущем сезоне на счету Языджи два забитых мяча и две результативные передачи в трех матчах за ЦСКА во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России).