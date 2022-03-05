Москва, 5 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Специальную военную операцию России на Украине поддержали жители Центральноафриканской Республики. В Банги, столице страны, прошел массовый митинг. Мероприятие прошло около памятника бойцам правительственной армии страны и инструкторам из РФ. Последние помогли правительству в противостоянии с боевиками Коалиции патриотов за перемены.

ЦАР

Участники пришли на мероприятие с плакатами, на которых писали: «Дружба ЦАР и России», «Банги с Москвой», «Кремль спасает Донбасс». Жители ЦАР также с одобрением отнеслись к специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем положительно высказался о деятельности российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». По его словам, именно благодаря консультативной поддержке национальная армия республики сумела защитить страну.

Ранее ряд стран выразил поддержку действиям России, в частности, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что признание республик Донбасса поможет сохранить жизни мирных людей.