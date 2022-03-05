Москва, 5 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. 5 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Нижним Новгородом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

ЦСКА

Забитым мячом в составе «красно-синих» отметился 25-летний арендованный из «Лилля» атакующий полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи.

Единственную красную карточку на 42-й минуте встречи получил 26-летний центральный защитник сборной Венгрии Акош Кечкеш. На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукяном.

Статистика матча (ЦСКА/ «Нижний Новгород»)

Удары 12/2

Удары в створ 2/1

Владение 67%/33%

Угловые 7/0

Нарушения 6/11

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Бийол, Дивеев, Фукс (Эджуке, 56'), Фернандес (Набабкин, 85'), Гбамен, Медина (Яковлев, 57'), Дзагоев (Зайнутдинов, 46'), Карраскаль (Ахметов, 75'), Обляков, Языджи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Гоцук, Юлдашев (Ткачук, 89'), Эннин (Берковский, 74'), Ларсен, Кравцов, Калинский, Стоцкий, Милсон (Масоэро, 45').

ЦСКА, одержав одиннадцатую победу и набрав 36 очков, обошел «Сочи» и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. России. «Нижний Новгород» с 22-мя очками остался на десятой строчке.