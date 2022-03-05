Чебоксары, , 20:58 — REGNUM В столице Чувашии с 14 марта планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация Чебоксар.

Модели троллейбусов Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что подготовлен проект постановления об увеличении стоимости билетов за проезд в общественном транспорте. Тариф предлагают увеличить на 2 — 3 рубля в зависимости от формы оплаты.

В мэрии считают, что проезд в троллейбусе при безналичной оплате нужно увеличить с 22-х до 25-ти рублей, при расчёте в салоне транспорта — с 26-ти до 28-ти рублей. В автобусах и маршрутках стоимость проезда при оплате картой может увеличиться с 23-х до 26-ти рублей, при наличной оплате — с 27-ми до 29-ти рублей.

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Власти заявляют, что обсуждение о повышении цен за проезд идёт с середины 2021 года и ссылаются на снижение пассажиропотока из-за пандемии, увеличившиеся расходы перевозчиков на топливо, ГСМ, обслуживание и ремонт транспорта из-за роста цен на запчасти и материалы. Что касается троллейбусного управления, то чиновники таким образом хотят погасить долги за электроэнергию.

Ожидается, что новые цены за проезд будут действовать в Чебоксарах с 14 марта 2022 года.

Напомним, что тариф за проезд ранее повышали в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявил, что для тарифного обоснования необходимо провести финансовый анализ, однако информацию по затратам предоставило только МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» и «парочка более-менее способных на диалог перевозчиков». По его словам, «перевозчики не спешат делиться с нами информацией».