Валенсия, Испания, , 20:47 — REGNUM 5 марта «Валенсия» в матче 27-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Гранаду». Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Денис Черышев Дмитрий Садовников

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Доменек, Гильямон, Фулькье, Джемерт, Лато, Муса, Гедеш, Рачич, Солер, Андре, Гомес.

Запасные: Паулиста, Кошта, Черышев, Хиль, Дуро, Алькальде, Перес, Москера, Ирансо.

«Гранада: Машимиану, Бараона, Нева, Диас, Торренте, Милла, Петрович, Монторо, Суарес, Пуэртас, Узуни.

Запасные: Соро, Мачис, Раба, Эсканделл, Арезо, Кини, Бакка, Рочина, Молина, Руис, Санчес, Кольядо.

В последний раз 31-летний российский фланговый атакующий полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев выходил на поле 8 января 2022 года в матче 20-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:1). В текущем сезоне счету Черышева один забитый мяч и одна результативная передача в тринадцати матчах за «Валенсию» во всех турнирах.