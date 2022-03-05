Ливерпуль, Великобритания, 5 марта, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Наби Кейта, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Мохаммед Салах, Садио Мане, Луис Диас.

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Бен Джонсон, Томаш Соучек, Никола Влашич, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, выступавший ранее за московский ЦСКА, принял участие в 25-ти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.