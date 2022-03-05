Минск, , 20:39 — REGNUM Церемония прощания с последним Героем Советского Союза в постсоветской Белоруссии полковником в отставке Иваном Ильичом Кустовым состоялась в минском Центральном Доме офицеров. «Проводить в последний путь Ивана Ильича пришли родственники, друзья, многочисленные офицеры Вооруженных Сил Беларуси, депутаты и просто все те, кто уважал и ценил этого удивительного человека», — сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Звезда Героя Советского Союза Transoxsiana

В частности, участие в церемонии прощания с Героем Советского Союза приняли министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, начальник генштаба — первый замминистра обороны Виктор Гулевич, а также члены коллегии министерства обороны Белоруссии.

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