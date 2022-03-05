Москва, 5 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. На официальном сайте московского хоккейного клуба ЦСКА объявили о том, что клуб покинули шведские нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем.

Cska-hockey.ru ЦСКА

Сообщается, что оба хоккеиста расторгли контракты по своей инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями контрактного регламента.

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 Лукас Валльмарк принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился шестью заброшенными шайбами и одиннадцатью результативными передачами. На счету Йоакима Нордстрема 14 (3+11) очков по системе гол+пас в 27-ми матчах.

Ранее сообщалось, что «Авангард» покинули лидеры омского клуба и сборной Финляндии Вилле Покка и Оливер Каски.