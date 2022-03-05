Ульяновск, , 20:36 — REGNUM В Ульяновской области в связи с праздничными выходными силы и средства Главного управления МЧС переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудник МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

В управлении отмечают, что по 9 марта организовано дежурство из числа руководящего состава, а в подразделениях в боевой расчёт введены дополнительные силы и средства. Также предусмотрено наращивание сил и средств для усиления дежурных смен караулов пожарных частей и спасателей

В ведомстве поясняют, что усиленный режим работы вводится из-за вероятности увеличения в праздничные дни числа пожаров и происшествий. И призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, а также взять под особый контроль детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2022 года в Ульяновской области прошли антитеррористические учения, в которых приняли участие представители правоохранительных органов и спасатели. Оперштаб заявлял, что главной целью стала «отработка вопросов противодействия терроризму».

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