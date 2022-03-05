Салехард, , 20:35 — REGNUM На Ямале ослабили коронавирусные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Коронавирус в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отменено требование о наличии QR-кодов при посещении учреждений и мероприятий, соблюдение социальной дистанции, сняты ограничения режима работы общепита.

Всем прибывающим на территорию ЯНАО больше не требуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Отменяется обязательная 14-дневная обсервация вахтовых работников.

Однако режим повышенной готовности продлён до 1 июня. И до 1 апреля включительно приостановлены публичные массовые мероприятия. Разрешены мероприятия органов госвласти — спортивные, туристические, культурные. В список разрешённых массовых мероприятий вошли богослужения.

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