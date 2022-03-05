Нижний Новгород, , 20:33 — REGNUM Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего главы администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области по фактам махинаций с земельными участками. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Нижний Новгород Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В 2014 году подсудимый подписал распоряжение об изъятии у граждан земельного участка в Балахне для муниципальных нужд и предоставлении им взамен муниципальных земель.

В ходе следствия выяснилось, что стоимость предоставленных горожанам земель значительно превышала стоимость изъятых, что привело к нанесению ущерба муниципальному образованию на сумму более 5,3 млн рублей.

В итоге суд признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно, а также лишил его права занимать госдолжности в течение двух лет.