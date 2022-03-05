Омск, 5 марта, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Два защитника сборной Финляндии Вилле Покка и Оливер Каски покинут омский хоккейный клуб «Авангард» после матча с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Вилле Покка

В досрочно завершившемся сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 Вилле Покка принял участие в 39-ти матчах, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. На счету Оливера Каски 33 (13+20) очка по системе гол+пас в 47-ми матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» покинуть сразу пять игроков: Филип Ларсен, Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен и Маркс Гранлунд. С такими же проблемами столкнулись ЦСКА, «Металлург» и «Сибирь».