Минск, , 20:28 — REGNUM «В Евразийском экономическом союзе мы полностью обеспечиваем собственный рынок за счет собственного производства. К примеру, по производству зерна обеспеченность составляет 148% от годового потребления, по молочной продукции — 98%, мясу — 100%. Но основная задача — повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции», — констатировал 5 марта председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

ЕАЭС

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«Как отметил Михаил Мясникович, беспокоит тот факт, что на $1 млрд закупается продукция семеноводства из стран вне Евразийского экономического союза. Взаимная торговля между пятью странами ЕАЭС составляет порядка $100 млн в год, экспорт составляет около $45 млн», — сообщило белорусское госинформагентство БелТА, допущенное к освещению круглого стола «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС». Мероприятие состоялось в «Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» (город Горки).

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