Нью-Йорк, США, 5 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. 26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил новый рекорд клуба Национальной Хоккейной Лиги в XXI веке по количеству отраженных бросков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

В очередном матче регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 с «Нью-Джерси Дэвилс» (3:1) он одержал пятнадцатую домашнюю победу с тридцатью и более отраженными бросками.

Ранее рекорд, установленный в сезоне 2014/15, принадлежал легендарному шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту.

На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» с 35-ю победами и 75-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице восточной конференции.