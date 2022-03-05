Ставрополь, , 20:14 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачено мошенничество, которое провернула преступная группа в Минераловодском районе. Аферисты прибрали к рукам 402 гектара земли сельскохозяйственного назначения общей стоимостью по рыночным ценам на 300 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 5 марта в главном управлении МВД по СКФО.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Летом 2021 года местным бизнесменом была создана устойчивая организованная группа, целью которой было завладение путём обмана правами на чужое имущество. В мошенническую схему он вовлёк двух соучастников, среди которых был кадастровый инженер», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чиновник подготавливал проекты межевания невостребованных земельных участков сельскохозяйственного назначения в Минераловодском районе, а остальные участники группы составляли фальшивые документы о праве на приобретение данной земли в собственность. После подачи документов в органы Росреестра участки получали официально кадастровые номера и регистрировались на мошенников и их родных.

В настоящее время объявлен в розыск организатор аферы — бизнесмен со Ставрополья. Один из участников схемы — кадастровый инженер — заключён под стражу. Третий фигурант пока остается под домашним арестом.