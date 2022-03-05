Рим, , 20:13 — REGNUM 5 марта в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» примет «Аталанту». Игра 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 начнется в 20:00 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Рик Карсдорп, Брайан Кристианте, Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский, Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян, Тэмми Абрахам.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Алексей Миранчук, Марио Пашалич.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук сыграл в четырнадцати турах чемпионата Италии, в которых записал на свой счет 5 (2+3) очков по системе гол+пас.