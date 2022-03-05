Леверкузен, Германия, 5 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 5 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 принимала леверкузенский «Байер-04». На 89-й минуте на замену вышел 27-летний форвард сборной Ирана Сердар Азмун.

Tasnim News Agency Сердар Азмун

Этот матч стал для Азмуна дебютным в составе «фармацевтов». Последние несколько недель нападающий восстанавливался от мышечных травм и болезни.

В текущем сезоне Азмун, выступая за «Зенит», принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Байер» выкупил Азмуна у «Зенита» 30 января 2022 года за 2,5 миллиона евро. При этом трансферная стоимость иранского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.