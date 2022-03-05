Лос-Анджелес, США, 5 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Американская певица Гвен Стефани выпустила свою первую линейку косметики. Об этом 5 марта пишет Billboard.

Скриншот видео на YouTube Гвен Стефани

Бренд декоративной косметики Стефани называется GXVE Beauty. В состав линейки вошли помады, подводка для глаз, карандаши для бровей, тени для век и прочие товары. «Я не знаю, почему я не сделала этого раньше, но я не думаю, что раньше я не знала, что так вообще можно», — говорит певица.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2021 года Гвен Стефани вышла замуж за кантри-певца Блейка Шелтона. Пара состояла в отношениях с 2015 года.