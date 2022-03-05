Бирмингем, Великобритания, , 20:07 — REGNUM 5 марта в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» разгромил «Саутгемптон». Основное время матча завершилось со счетом 4:0.

Филиппе Коутиньо Granada

Забитыми мячами в составе команды из Бирмингема отметились Олли Уоткинс (9' Дэнни Ингз), Дуглас Луис (44' Филиппе Коутиньо), Филиппе Коутиньо (52' Дэнни Ингз) и Дэнни Ингз (54' Мэтти Кэш).

Желтые карточки получили Ориоль Ромеу (68') и Олли Уоткинс (74'), а на матче работала бригада арбитров во главе с Питером Бенксом.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Чемберс, Мингс, Янг, Луис, Макгинн, Рэмзи (Бэйли, 78'), Уоткинс, Ингз (Сансон, 71'), Коутиньо (Буэндиа, 81').

Главный тренер: Стивен Джеррард.

«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Перро (Уокер-Питерс, 58'), Ливраменто, Беднарек, Ромеу (Диалло, 76'), Уорд-Прауз, Армстронг, Эльюнусси (Валери, 46'), Адамс, Броя.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

«Астон Вилла», одержав десятую победу и набрав 33 очка, обошла «Брайтон» и «Лестер Сити» и поднялась на одиннадцатую строчку. «Саутгемптон» с 35-ю очками расположился двумя позициями выше.