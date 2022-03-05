Бернли, Великобритания, , 20:03 — REGNUM 5 марта в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги потерпел крупное поражение от лондонского «Челси» со счетом 0:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Рис Джеймс (47' Трево Чалоба), Кай Хаверц (52' Кристиан Пулишич, 55' Рис Джеймс) и Кристиан Пулишич (69'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

Статистика матча («Бернли"/ «Челси»)

Удары 6/11

Удары в створ 1/5

Владение 27%/73%

Угловые 5/2

Нарушения 12/7

Составы команд:

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Роберт, Коллинс, Броунхилл, Макнил, Леннон, Вествуд, Вегорст (Барнс, 78'), Родригес (Корне, 63').

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чалоба, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 70'), Пулишич, Сауль, Маунт (Вернер, 78'), Джеймс (70'), Хаверц.

«Челси», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 53 очка, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Выше располагаются лишь «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Бернли» с 21-м очком остался на восемнадцатом месте в зоне вылета.