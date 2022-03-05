Ульяновск, , 20:01 — REGNUM В Ульяновской области спасатели распространили очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что ночью 6 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15 — 20 метров в секунду. Также 6 марта (ночью и днём) на отдельных дорожных участках сохранится гололедица.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

В Ульяновском центре по гидрометеорологии сообщают, что в начале следующей недели ожидается «морозная погода, без существенных осадков».

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх цветовых индикаторов, где «жёлтый» идёт после «зелёного» и означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские спасатели ранее предупреждали о сильном ветре, мокром снеге и гололёде 5 марта.