Москва, , 19:55 — REGNUM Уничтожению в ходе российской спецоперации подверглись 90 украинских военных самолётов, сообщил 5 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Уточняется, что в воздухе уничтожен 21 самолёт ВВС Украины, на земле — ещё 69. Кроме того, уничтожены 748 танков и других боевых бронированных машин.

Также в ходе спецоперации ликвидировано 76 украинских реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и миномётов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники и 59 беспилотников.

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