Ульяновск, , 19:53 — REGNUM В Ульяновской области с 6 марта отменяются QR-коды и ряд других ограничений, принятых в условиях пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе в новой редакции подписан указ о введении режима повышенной готовности. Он предусматривает отмену большинства ограничений, главное из которых — отмена QR-кодов при посещении массовых мероприятий, общепита, спортивных соревнований, учреждений культуры, торговых центров и кинотеатров.

Власти также сняли ограничения с работы органов ЗАГС и разрешили работать ночью учреждениям культуры, фитнес-центрам, спа-салонам, боулинг-клубам, караоке-залам и проводить концерты.

В то же время сохраняется ограничения по наполняемости театров, концертных и спортивных мероприятий: если ранее речь шла о 50-процентной наполняемости, то с 6 марта «лимит» повышается до 75%. При этом снят запрет по наполняемости залов в кинотеатрах и в кафе.

Чиновники ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора и отмечают, что большинство заразившихся коронавирусом переносит болезнь в лёгкой форме (93,6%).

При этом в Ульяновской области сохраняется масочный режим, обязанность проведения дезинфекционных мероприятий, термометрии, социальная дистанция.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 176 958 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 160 033 человека (90,44%), умер 4391 ковид-больной.