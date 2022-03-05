Турин, Италия, , 19:51 — REGNUM Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу возможного возвращения 28-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба в туринский клуб.

Поль Погба Антон Зайцев

«Сейчас бессмысленно об этом говорить. Поль играет за «МЮ», никто не знает, что будет в следующем сезоне. Но отмечу, что у нас с Погба великолепные отношения», цитирует Аллегри итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона француз сможет покинуть «МЮ» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету французского полузащитника один забитый мяч и восемь результативных передач в четырнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22.