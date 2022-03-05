Москва, 5 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России в январе 2022 года составила 89,17 тысячи человек, что на 23,9 тысячи, или на 21,2%, ниже показателя января прошлого года. Об этом сообщает 5 марта Росстат.

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Согласно данным ведомства, за первый месяц текущего года в России родилось 103,78 тысячи человек, а умерли 192,95 тысячи человек.

Напомним, за январь 2020 года естественная убыль населения страны составила 113,3 тысячи человек. При этом родились 106,6 тысячи человек, а умерли — 219,7 тысячи.