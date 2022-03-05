Москва, 5 марта 2022, 19:48 — REGNUM На Украине в районе города Житомир произошёл воздушный бой с истребителями ВСУ, сообщил 5 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ходе воздушного боя были сбиты четыре украинских истребителя Су-27.
Кроме того, в районе города Нежин российскими средствами ПВО был сбит украинский штурмовик Су-25.
Также в течение дня были уничтожены вертолет Ми-8 и разведывательно-ударный беспилотник «Байрактар ТБ-2».
«Только за 5 марта уничтожены: 5 радиолокационных станций, 2 зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук М-1», в воздушном бою в районе ЖИТОМИРА сбито 4 самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе НЕЖИНА сбит 1 Су-25.
Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», — рассказал Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.
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