Лос-Анджелес, США, 5 марта, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) написал стихотворение о своём разводе с моделью Ким Кардашьян. Он опубликовал произведение 5 марта в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

https://www.instagram.com/p/CasosYVuM_G/

В тексте рэпер сравнивает бракоразводный процесс с плохим опытом, который он получал в своей жизни. «Развод ощущается так, будто у вас коронавирус в тяжёлой форме… Развод ощущается так, будто над вами издеваются в классе. Развод ощущается так, будто вас избивают в торговом центре», — пишет Уэст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд признал Канье Уэста неженатым, а Ким Кардашьян незамужней. Однако их бракоразводный процесс продолжается, так как у рэпера есть претензии к их брачному договору.