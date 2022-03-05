Дортмунд, Германия, , 19:45 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» прокомментировал возможный переход 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда в каталонский клуб ближайшим летом.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

«Я еще не видео ни одного игрока, кто не хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я уверен, что каждый хочет здесь играть. Трансфер Холанда зависит от многих деталей, но для нас нет ничего невозможного», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд выбыл на несколько недель из-за рецидива травмы. В текущем сезоне на счету норвежского бомбардира шестнадцать забитых мячей и пять голевых передач в четырнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22.