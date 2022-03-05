Бишкек, , 19:41 — REGNUM Киргизские спецслужбы задержали директора телеканала «NEXT TV» Таалайбека Дуйшенбиева за публикацию фейка о якобы достигнутой между руководством двух стран «тайной договоренности об оказании Киргизией военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины». Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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В ведомстве пояснили, что этот телеканал опубликовал в соцсетях этот не соответствующий действительности материал, сославшись на слова бывшего руководителя спецслужб Казахстана.

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«Данные действия приводят к дезинформации и вводят в заблуждение население Кыргызстана и других стран, а также являются катализатором для разжигания межнациональной розни и формирования неприязни по национальному признаку. Было получено экспертное заключение о наличии в действиях телеканала «NEXT TV» признаков возбуждения межнациональной вражды», — подчеркивают в ГКНБ Киргизии.

Против Дуйшенбиева возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение межнациональной вражды». Телеканал «NEXT TV» отключили от общенационального вещания. Отметим, что работа телеканала «NEXT TV» ранее фнансировалась за счет средств фондов и посольств стран Запада.

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