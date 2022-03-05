Москва, , 19:40 — REGNUM Населённые пункты Голиково, Невское и Катериновка освободили от украинских вооружённых формирований военные ЛНР в ходе спецоперации 5 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05 00. 26.04.2022 © ИА REGNUM

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Также наступательные действия продолжают войска ДНР. Продвинувшись на семь километров, они взяли под контроль населённые пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное.

Подразделения ВС России освободили от ВСУ населённые пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.

Напомним, спецоперация на Украине в поддержку республик Донбасса проводится российскими войсками с 24 февраля. Киев блокирован, Харьков тоже, тяжёлая ситуация в Мариуполе. Ряд городов (Мелитополь, Херсон, Чернигов) полностью освобождён от украинских боевиков.

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