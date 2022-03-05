Москва, , 19:38 — REGNUM В январе 2022 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 28 429 человек в России. Соответствующие данные приводит 5 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается также, что ещё в 3646 случаях за январь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 614 случаев COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В январе было зафиксировано 2863 таких случая.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 в январе резко снизилась по сравнению с предыдущим месяцем как в целом, так и по всем выделяемым в статистике категориям.

Напомним, что в декабре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 44 390 человек, ещё 10 240 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.