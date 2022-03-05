Челябинск, , 19:37 — REGNUM В Челябинской области ещё два медучреждения вернулись к доковидному режиму. Об этом сообщает минздрав региона.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идёт о женской консультации горбольницы №1 в Челябинске и о горбольнице №1 им. Дробышева в Магнитогорске. Причиной стало снижение уровня заболеваемости COVID-19.

При этом часть амбулаторных центров ещё действует. Как сообщало ИА REGNUM, уровень заражения коронавирусом в регионе в последнее время ниже числа излечившихся от ковида.