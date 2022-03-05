Хидден-Хилс, США, 5 марта, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) подал иск в суд против женщины, имя которой не раскрывается. Об этом 5 марта пишет Page Six.

The Come Up Show Дрейк

По словам музыканта, женщина отправляла ему электронные письма с угрозами и пожеланиями смерти — она убеждала его «застрелить себя и своего сына». Артист также утверждает, что обвиняемая годами преследовала его и следила за ним в его доме в Хидден-Хиллс, штат Калифорния (США). Drake требует через суд запретить женщине приближаться к нему на 100 ярдов (чуть более 90 метров), а также к его семье и дому.

Ранее Drake купил кольцо, сделанное в честь его сына. На украшении изображена дата рождения ребёнка — стоимость кольца оценивается в $77 тыс.