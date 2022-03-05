Москва, , 19:36 — REGNUM Вооружённые формирования украинских нацистов не выпустили ни одного мирного жителя Мариуполя и Волновахи за время согласованного с ними «режима тишины», сообщил 5 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что «режим тишины» в районах Мариуполя и Волновахи вводился по просьбе украинской стороны.

«Сегодня с 10:00 до 17:00 мск, по просьбе украинской стороны, в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился «режим тишины» с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения.

По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве «живого щита».

Националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций.

В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

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