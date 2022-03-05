Ярославль, 5 марта 2022, 19:31 — REGNUM В Ярославской области отменят QR-коды и все ограничения, которые были с ними связаны. Об этом сообщает правительство региона.
Отменяются и другие ограничения: ресторанам и кафе будет разрешено работать после 23 часов, будут сняты ограничения на загрузку кафе, баров и ресторанов на 30% от вместимости, отменено требование о переводе сотрудников на удалённый режим работы.
Документы, подтверждающие эти решения, будут изданы в ближайшее время. При этом сохраняется масочный режим.